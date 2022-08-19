Maliye Bakanı Şan, kamuda örgütlü sendikalarla ikinci toplantısını gerçekleştirdi

Maliye Bakanı Alişan Şan, kamuda örgütlü sendikalarla ikinci toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı’nda bugün gerçekleşen toplantıya KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, BES, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, ADA-SEN, MEMUR-SEN ve HAK-SEN başkan ve temsilcileri katıldı.

Maliye Bakanı Alişan Şan, görüşme öncesinde sendikalar arasında görüş farklılıkları olduğunu, fakat kendisinin yaşanan söz konusu krizi çözmek adına sendika temsilcileriyle bire bir görüşerek uzlaşı sağladığını, ardından da tüm sendikaların katılımıyla geniş katılımlı toplantıya geçildiğini kaydetti.

Maliye Bakanı Alişan Şan, asgari ücretin vergiden muaf olacak’ şekilde gerekli yasal düzenleme yapılması için çalışmaların sonuna gelindiğini, 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş- Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’ kapsamında, 2011 sonrası kamuya girenlerin maaşlarına düzenleme yapılması çalışmalarının ise yoğun bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, ancak nihai kararın Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini söyledi.

Bakan Şan konu ile ilgili yetkili sendikalarla, 29 Ağustos Pazartesi günü yeniden bir araya geleceğini ve sendikalar ile randevu tarihi konusunda hem fikir olduklarını açıkladı.

Maliye Bakanı Alişan Şan, gerçekleşen görüşmede ayrıca, kendisinin sendikaları dikkate almadığı yönünde basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve bu haberlerin şahsını ve ekibini üzdüğünü dile getirdi.

“Biz yalnızca sendikaları değil, tüm ekonomik örgütleri, sektör temsilcilerini ve halkımızın fikir ve görüşünü önemsiyor, hassasiyetleri ve önerilerini dikkate alıyor, uzlaşı çağrısı yapıyoruz” diyen Bakan Şan, özellikle böylesi bir dönemde ülkenin kavgaya değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, uzlaşı çağrısını yineledi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, “Bazı sendikaların hem kendi üyelerine şirin görünmek adına popülizm yaparak uzlaşı kültürüne zarar verdiğini düşünmekteyim.

Bakanlık bürokratlarım ve ekibimle birlikte bir yandan ülke ekonomisinin yeniden canlanması, insanlarımızın refahı için çalışmalarımızı sürdürürken, diğer yandan 2011 sonrası kamuya girenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yoğun bir tempoda çalışmalar yapıyoruz.

Çalışmalarımız henüz olgunlaşmamışken, bazı sendika temsilcilerimizin küçük bir ertelemeyi bu kadar gündeme taşıması bizleri üzüyor. Buna rağmen, bugün yanlış anlaşılmamak ve uzlaşı kültürünü bozmamak için kamuda örgütlü sendikalarımızla bir kez daha görüşme gerçekleştirdik. Birbirimizi kırmanın mahareti değil de gönül almanın zarafetine ihtiyacımız var. Varsın zarafetimizi zayıflıktan saysınlar” dedi.

Öteyandan, HAKSEN’den yapılan yazılı açıklamada, HAKSEN’in de aralarında bulunduğu sendikaların Maliye Bakanı Alişan Şan ile 29 Ağustos Pazartesi yeniden bir toplantı gerçekleştirileceği belirtildi.

Süreçle ilgili açıklama yapan HAKSEN Başkanı Orhan Sönmezer, “Girişimlerimizin sonuç vermesi sevindiricidir. Bizler için asgari ücretle çalışan ve göç yasası olarak bilinen 472010 ile işe giren insanlarımızın daha insanca koşullara kavuşması öncelikli bir görevdir. Bu bağlamda sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.