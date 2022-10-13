Maliye Bakanı Şan, KKTC Elâzığ Kültür ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, KKTC Elâzığ Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ataş ve dernek heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şan, kabulde yaptığı konuşmada, yaklaşık iki yıl süren pandemi sürecinin ve hemen ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının, dünyayı, bölgeyi ve KKTC’yi gerek siyasi, gerekse ekonomik olarak olumsuz yönden etkilediğini ifade etti.

Tüm olumsuzluklara rağmen, hem Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi manevi katkı ve destekleri, hem de bu zor dönemde, hükümetin aldığı tedbirler ve önlemlerle, ülkede sürdürülebilir yapı ve ekonomik hareketliliği öyle ya da böyle sağlamayı başardığına dikkat çeken Şan, “Elbette yüksek enflasyonla karşı karşıyayız. Emtia fiyatları ve tedarik zincirinin maliyetleri yüksek. Tüm bunların getirdiği olumsuzluklara rağmen ülkemizde ciddi bir ekonomik hareketliliği de gözlemlemekteyiz” dedi.

Atacakları adımlarla hem kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, hem de yeni projelerle gerek tasarrufu gerekse gelirleri artırarak sürdürülebilir bir yapıyı ülkeye ve ülke insanına da kavuşturmak için çalıştıklarını kaydeden Şan, “İnancımız daha iyi günleri görmektir. Daha güzel yarınların bizlerin olacağına hiç şüphemiz olmadığı gibi, bunun için durmadan çalışıyoruz” şeklinde devam etti.

KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Ataş da nezaket ziyaretinde Maliye Bakanı Alişan Şan’a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. “Bizler sizin bu görevi Kıbrıs Türk Halkı için layıkıyla yerine getireceğinizden eminiz” dedi.