Maliye Bakanı Şan, MASİB heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının, ülke ekonomilerini de derinden etkilediğini, bu olumsuz etkilerin giderilmesi için her ülkenin kendi ekonomik kalkınma stratejilerini ortaya koyduğunu belirtti.

Şan, KKTC’de de pandeminin etkilerinden arınmak, ekonomiyi yeniden hareketlendirmek, halkın refah seviyesini yükseltmek için çalışıldığını vurgulayarak, ekonominin canlanması, özel sektörün yeniden hareketlenmesi için göreve geldiği ilk günden yana, sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek sektörlerin sorunlarını, fikir ve önerilerini bire bir dinlemekten yana bir tutum sergilediğini söyledi.

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanı Alişan Şan, Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB) Başkanı Mehmet Tatar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Maliye Bakanı Şan’a yeni görevinin hayırlı olması temennisini ileten MASİB temsilcileri, ziyarette ayrıca özellikle pandemi öncesi ve sonrası sektörde yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

MASİB temsilcileri, navlun fiyatlarında düzenleme yapılması, KDV oranlarının ve araçlara konan FOB değerlerinin düşürülmesi yönündeki taleplerini aktardı.