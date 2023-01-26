Maliye Bakanı Şan, Regaip Kandili nedeniyle mesaj yayımladı

Maliye Bakanı Şan, Regaip Kandili nedeniyle mesaj yayımladı
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Maliye Bakanı Alişan Şan, üç ayları müjdeleyen Regaip Kandili'nin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diledi.

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Maliye Bakanı Alişan Şan, bu akşam idrak edilecek Regaip Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Maliye Bakanı Şan, mesajında şunları kaydetti:

“Rahmet ve mağfireti bol olan bu mukaddes günlerde, tüm halkımızın Regaib Kandilini kutluyor; toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik beraberlik ve dayanışmanın pekiştiği, kırgınlık ve dargınlıkların son bulduğu, sevgi, saygı ve muhabbetin arttığı, niyetlerin, duaların edildiği bu kıymetli günün tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum."

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