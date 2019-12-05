Maliye Bakanlığı ile Girne Belediyesi arasında protokol

Maliye Bakanlığı ile Girne Belediyesi arasında, bugün, geriye dönük vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu protokol, Girne Belediyesi’nin, 2002 yılından, 2014 Haziran ayına kadar vergi borçlarının ödenmesine ilişkin yeniden yapılandırılmayı içeriyor.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanlığı’nda bugün saat 12.00’de gerçekleşen protokol töreninde konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, uzun yıllardır ülkenin gündemini meşgul eden belediyelerin söz konusu sorunlarını ve borçlarını bilen bir maliyeci olarak, bugün gelinen aşamada belediyelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının bürokratları ile yapmış olduğu çalışmalar neticesinde olumlu sonuçların doğduğunu söyledi.

“Devlet kanadı olarak Maliye, İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları olarak elbette ki üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeydik” diyen Maliye Bakanı Amcaoğlu, bu bağlamda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye, tüm belediyelere, Belediyeler Birliği Başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Amcaoğlu, “bunlar karşılıklı biri birini anlayabilmenin sonuçlarıdır. İnşallah bölge insanları ve devletimize hayırlı olur” ifadelerini kullandı.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise konuşmasında, bugün atılan imza ile belediyenin 2002 yılından 2014 Haziran’a kadar 12 yıllık vergi borcunu ödeme noktasında önemli bir adım atıldığını söyledi.

Temmuz 2014’de görevde olduğu süre boyunca, herhangi bir vergi borcunun olmadığı gibi, sigorta, ihtiyat sandığı yatırımlarında da bir gerilik yaşanmadığını dile getiren Girne Belediye Başkanı Güngördü, ancak belediyenin 2014 yılı ve öncesi oluşan vergi borcunun gecikme zamları ile birlikte yaklaşık 18 milyon olduğunu hatırlatarak, kendi dönemlerinde olmasa dahi belediyenin bu borcunu ödemekle mükellef olduklarını belirtti.

Güngördü, yıllardır devam eden bu sorunun ortadan kalkması için önemli bir irade ortaya koyan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na, Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile İçişleri Bakanlıkları bürokratlarına ve Belediyeler Birliği Başkanına teşekkür etti.

Konuşmaların ardında protokol, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından imzalandı.