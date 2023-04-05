Maliye Bakanlığı mart ayında toplam 2 milyar, 631 milyon, 879 bin TL ödeme yaptı

Maliye Bakanlığı'nın, mart ayında toplam 2 milyar, 631 milyon, 879 bin, 835 TL, 70 kuruş ödeme yaptığı belirtildi.

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemelerinin rutin seyrinde devam ettiği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Mart'tan 31 Mart'a kadar piyasaya yapılan ‘Taşımacılık, Küçük Baş Hayvan Üreticilerine Destek, Çiğ Süt+ Navlun ve muhtelif firmalar ile maaş ve maaş nitelikli ödemeler’ gerçekleştirildi.

Böylelikle, Maliye Bakanlığı, mart ayı içerisinde toplam; 2 milyar, 631 milyon, 879 bin, 835 TL, 70 kuruş ödeme yaptı.