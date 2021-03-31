Maliye Bakanlığı ödeme kalemleri ve detayları açıkladı

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin olarak devam ediyor.
Şeffaflık ilkesi çerçevesinde, halkın bilgi alma hakkını göz önünde bulunduran Maliye Bakanlığı, her ay yapılan ödemeleri kalem kalem kamuoyu ile paylaşıyor.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı tarafından mükellefiyetleri olan ödemelerin imkanlar çerçevesinde devam edeceğini, ödemelerin daha önce olduğu gibi ilerleyen zamanlarda da her ay kalem kalem kamuoyunun bilgisine sunulacağını kaydetti.
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Mart 2021’den 31 Mart 2021’e kadar ödenen maaşların toplamı; 427 milyon, 797 bin, 157 TL, 03 kuruş
Covid-19 kapsamında harcanan ödemeler toplam, 108 milyon, 681 bin, 854 TL, 56 kuruş
Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Mart ayı içerisinde toplam; ; 723 milyon 228 bin, 440 TL 33 kuruş ödeme yaptı.
|1-31 MART 2021 DÖNEMİ PİYASAYA YAPILAN ÖDEMELER
|EMEKLİ İKRAMİYELERİ + TEMİZLİK ŞİRKETLERİ + MÜTEAHHİT
|GARANTİNA HOTEL+İLAÇ +TIBBİ MEDİKAL ÖD.
|95.759.978,79
|PROTOKOL GEREĞİ TELEFON D. BORCUNA MAHSUBEN
|20.000.000,00
|K.T.KOOP.MERKEZ BANKASINAN ÖD.(2020 YILININ TÜMÜ)
|KKTC ELEKTRİK KURUMU DAİRE TÜKETİMLERİ
|12.610.016,84
|CYPRUVEX NARENCİYE TEŞVİK ÖDEMESİ
|881.608,00
|CORONA VÜRÜS KAPSAMINDA T.Ü.K VERİLEN AVANS
|5.000.000,00
|CORONO VÜRÜS KAPSAMINDA CİĞ SÜT'E EK DESTEK
|5.417.816,00
|CORONA VİRİS KAPSAMINDA ENGELLİ SOSYAL YARDIM MAAŞ DESTEĞİ
|2.485.205,30
|YEREL İŞ GÜCÜ İSTİHDAM DESTEĞİ FONUNA KATKI
|75.019.895,48
|GELİR VE VERGİ D.TARAFINDAN KREDİ KART İADESİ
|3.038.430,08
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTA BAKIM BEDELİ (2019 YILI)
|9.283.466,82
|NAVLUN+ÇİĞ SÜT ÖDEMESİ
|9.168.866,70
|TEMSİLCİLİK SAĞLIK HS+PCR VE KİT ALIM BEDELİ
|4.493.325,20
|TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU DESTEK ÖDEMESİ
|4.416.666,67
|SİVİL SAV.MAAŞ + ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİ ÖD.
|2.263.514,88
|EYLÜL EK MESAİ ÖDEMESİ
|11.314.276,48
|BRT GERİYE DÖNÜK ELEKTRİK + TELEFON BORÇ ÖDEMESİ
|4.946.929,24
|BRT GÜNEŞ ENERJİSİ KURULUM PROJESİ KAPSAMINDA KATKI
|1.017.151,97
|MEDYA SEKTÖRÜNE YAPILAN KATKI
|1.511.618,00
|BURS ÖDEMESİ
|9.585.906,26
|TAŞIMACILIK ÖDEMESİ
|4.409.007,85
|MAHKEME TEMİNATI ÖDEMESİ
|12.541.892,74
|İSTANBUL+ANTALYA TURİZM OFİSİ GÖNDERİLEN
|68.900,00
|295.234.473,30
|1-30 MART 2021 DÖNEMİ MAAŞ ÖDEMELERİ İÇİN YAPILAN ÖDEMELER
|DEVLET EMEKLİSİ,SOSYAL YAR., ÖZÜRLÜ,ŞEHİT AİLELERİ EMEKLİ MAAŞ.ÖD
|132.587.629,03
|MEMUR+ İŞCİ MAAŞ ÖDEMELERİ
|147.674.288,57
|İŞCİ ÜCRET ÖDEMESİ 1-15 OCAK 2021 DÖNEMİ
|5.739.499,71
|SOSYAL SİGORTALAR III AYAK DEVLET KATKISI (ŞUBAT 2021)
|38.693.023,88
|SOSYAL SİGORTA İŞCİ+MEMUR PRİM ÖDEMESİ (ŞUBAT)
|28.533.762,67
|ENGELLİ ASGARİ ÜCRET FARKLARI
|1.818.395,00
|BELEDİYE MAAŞ ÖDEMELERİ
|38.754.293,82
|İHTİYAT SANDIĞI MEMUR+İŞCİ PRİM ÖD. ŞUBAT 2021
|8.914.333,52
|SAĞLIK BAKANLIĞI MEVSİMLİK İŞCİ ADI ALTINDA ÖDENEN PERSONEL
|1.200.000,00
|CYPRUVEX+TÜK+DİN İŞ.+ TAK.+BRT+YAYIN Y.K+ER ERBAŞ+MUHTAR
|20.931.033,33
|SAĞLIK B. MEVSİMLİK İŞCİ+GECİCİ ÖĞ+KAYIP ŞAH.+HAVA S.REHBER
|TEMSİLCİLİK MAAŞLARI + TURİZM OFİSLERİ İÇİN GÖNDERİLEN
|2.950.897,50
|427.797.157,03
|GELİR VE VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN YAPILAN ÖD.
|196.810,00
|YAPILAN ÖDEMELER TOPLAMI
|723.228.440,33