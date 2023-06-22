Maliye Bakanlığı’ndan duyuru

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 16 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve Gelir ve Vergi Dairesi’nin web sitesinde de duyurulan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Katma Değer Vergisi Oranları (Değişiklik) Tüzüğü’ne (A.E 440/2023) istinaden yazar kasa (ödeme kaydedici cihaz) kullanmak zorunda olan yükümlülerin, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yazar kasalarında gerekli değişiklikleri ve düzenlemeleri anlaşmalı oldukları yazar kasa firmaları vasıtasıyla yapmaları gerektiği kaydedildi.