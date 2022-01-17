Malkoç'tan DAÜ'de konferans

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi ve Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi’nde konferans verdi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Malkoç, “Ombudsmanlık ve Gençliğin Hak Arama Kültürü” konulu konferansta, Türkiye’de hak arama kültürünün geliştiğini, halkın artık işleyen bu mekanizmaya güvendiğini ve mahkemelere gitmeden şikayetlerini çevrim içi ortamdan kolayca, ücretsiz ve isimlerini de gizleyerek iletebileceklerini anlattı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, konferans öncesi Şeref Malkoç ile yaptığı görüşmede, Kamu Denetimi’nin sorunların giderilmesinde önemli görevleri olan bir meslek olduğunu vurguladı.



Şeref Malkoç, ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 10. yılı için düzenlenen törenlere de katıldığını, Denktaş’ın hak ve özgürlük mücadelesinde anlamlı ve önemli bir yeri olan, ömrünü milletine adamış, hukuk mücadelesi vermiş ve başarıya ulaşmış önemli bir lider olduğunu söyledi.