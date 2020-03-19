Malpas Hotel direktörü Altınör: “Ailelerimiz içini rahat tutsun,onlara çok iyi bakıyoruz"

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, yurtdışından ülkeye gelecek olan Kıbrıslı Türk öğrenciler ve KKTC vatandaşlarının 15 gün boyunca gözetim altında tutulması için Çatalköy Bölgesi’ndeki Malpas Hotel, gerekli tüm güvenlik ve hijyen önlemleri alınarak gözetim merkezi haline getirildi.

Ülkemizin genç ve başarılı iş insanlarından Malpas Hotel direktörü Fahri Altınör,yurt dışından gelen öğrencilere sahip çıktı.

Malpas Otelin içerisinde bulunan belli bir bölümü öğrenciler için ayırdı.Kıbrıs Genç TV'de Muazzez Gazihan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Özel programına telefon ile bağlanan Malpas Hotel direktörü Fahri Altınör,böyle bir zamanda birlik olunması gerektiğini belirterek üzerine düşen vazifeyi yapacağını söyledi.

Altınör, içinde bulunduğumuz bu kötü dönemde, büyük bir duyarlılık ve işbirliği örneği sergileyerek hotelinin gözetim merkezi olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığı’yla işbirliği yaptı. Altınör, “Devletimiz karantina altında tutulacak öğrencilerimizi çocuklarımızı 5 yıldızlı bir Hotelde ağırlamanın huzurunu duyuyorum dedi.

Öğrenciler,vatandaşlar bu süreçte kendilerini kötü hissetmemesi, psikolojilerinin ve ruh sağlıklarının iyi olması için de elimizden geleni yapıyoruz,yapmaya devam edeceğiz dedi.Şu anda hotel'de yaklaık 30 tane öğrenci olduğunu belirterek hepsinin durmunun çok iyi olduğunu söyledi.

Altınör sözlerine şu şekilde devam etti;

"Öğrencilerimiz hotelimize geldikleri bugünden itibaren 14 gün boyunca otdalarında karantina altında tutuluyor. Polis kontrolü,sağlık ekipleri kontolu altındalar,bu süreçte odalarından çıkmalarına veya ziyaretçi kabulüne izin verilmeyecektir,halk sağlığı ve öğrenci sağlığı açısından bu süreci atlatacağız. Hotelimizde karantina ciddiyeti, gerekse öğrencilerimizin rahatı açısından tüm tedbirler alınmaktadır"şeklinde konuştu.

Altınör, hotelimizde bu süreçte konaklayacak kişilerin tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışıyoruz, “Ailelerimiz içini rahat tutsun,her türlü isteklerini karşılamaya ahzırız,onlara çok iyi bakıyoruz"dedi.