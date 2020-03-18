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Malpas'taki öğrenciler memnun... "Biz gayet iyiyiz"

Malpas'taki öğrenciler memnun... "Biz gayet iyiyiz"
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Dün gece, Ercan'a inen uçakta bulunan ve Malpas Otelde karantinada bulunan öğrencilerden birisi olan Lal Sargun, odalarda herkesin tek kaldığını ve dışarı çıkmanın kesinlikle yasak olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sargun, rahatlarının yerinde olduğunu temzi hava almak için balkona çıktıklarını ve dışarıda sürekli sağlık ekibi ve polis bulunduğunu yazdı.

Sargun, yemeklerinin düzenli olarak kapı önüne konulduğunu söylerken "Bize iyi bakan ve memleketimizin sağlığı için gece gündüz çalışan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

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YORUMLAR
Elvan Elvan
Elvan Elvan - 14 saat Önce

What was the urgency to come to Cyprus, you could not stay in London?

Rafet demirtas
Rafet demirtas - 13 saat Önce

Bencede gayet iyi herkesin karantinaya uyması lazım ülkemizin sağlığı icinn

Alev Ulubay
Alev Ulubay - 15 saat Önce

Hepimize geçmiş olsun.
Sizlere kolay gelsin sağlıkla kalın

Dilek garanti
Dilek garanti - 14 saat Önce

Sonu guzel olsun milletce geregini yapalim

Debreli
Debreli - 12 saat Önce

Kapida bekleyen polislerede koruyucu kiyafet dagitsalar bari onlar insan değil mi butun gün heryere koşturuyorlar onlarda bizim evlatlarimiz

TÜLİN UĞURLU
TÜLİN UĞURLU - 1 saat Önce

Sosisleri İstanbul’dan izliyorum. 2 hafta böyle bir durumda uzun bir süre değil. Çabuk geçer. Hele de sonucun iyi olacağını düşünürsek.
Dualarım tüm dünya insanları ve sizlerle

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