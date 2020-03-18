Malpas'taki öğrenciler memnun... "Biz gayet iyiyiz"

Dün gece, Ercan'a inen uçakta bulunan ve Malpas Otelde karantinada bulunan öğrencilerden birisi olan Lal Sargun, odalarda herkesin tek kaldığını ve dışarı çıkmanın kesinlikle yasak olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sargun, rahatlarının yerinde olduğunu temzi hava almak için balkona çıktıklarını ve dışarıda sürekli sağlık ekibi ve polis bulunduğunu yazdı.

Sargun, yemeklerinin düzenli olarak kapı önüne konulduğunu söylerken "Bize iyi bakan ve memleketimizin sağlığı için gece gündüz çalışan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.