Malya Şehitleri anıldı

Malya Şehitleri, Aydınköy’de Malya Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, KTBK Temsilen 49. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Haluk Erdem, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bazı milletvekilleri, kurum, kuruluş yetkilileriyle vatandaşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören Aydınköy İlkokulu öğretmenlerinden Ahmet Baydar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sürdü.

Ahmet Baydar, Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen depremde yaşanan kayıplarla ilgili üzüntüsünü belirterek, dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek ve barış içinde yaşayabilmek için çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi. Tören şiirler okunmasıyla sürdü.

-Tatar: "Türk halkına yapılan bu acımasız haksızlık, bütün iyi niyetimize rağmen maalesef devam ettirilmektedir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda varlığını sürdürebilmesi için canlarını feda eden şehitleri bir kez daha rahmetle andığını belirtti. Tatar, o şehitler sayesinde KKTC’de yaşamın özgür, bağımsız, hür bir şekilde sürdürüldüğünü ve şehitlerin asla unutulmayacağını vurguladı.

Türkiye’de yaşanan depremin de unutulmaz acılara neden olduğunu söyleyen Tatar, yapılması gerekenin deprem gibi doğal afetler karşısında yaşanabileceklere karşı, devlet imkanları ölçüsünde, yapılan inşaatlara titizlik gösterilmesi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 59 yıl önce Kıbrıslı Türklerin, Rumların saldırılarına geçit vermemek için elinden geleni yaptığını anımsatarak, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin desteği ile mücadele, direniş ve haykırışına devam ettiğini vurguladı.

BM’nin 4 Mart 1964’TE aldığı 186 nolu kararın Kıbrıs Türk tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade eden Tatar, “60 yıldır Kıbrıs Türk halkına yapılan bu acımasız haksızlık, bütün iyi niyetimize rağmen maalesef devam ettirilmektedir. Bunu her vesile ile kınıyoruz" dedi.

BM Kıbrıs Özel Şefi Stewart’ın kendisini ziyaret edeceğini kaydeden Tatar, bu görüşmede, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa, bunun ancak Kıbrıslı Türklerim egemen eşitliğinin tanınması, eşit uluslararası statüsünün kabulü ve bağımsız, özgür, hak ettiği şekilde yaşayabileceği bir şekilde olabileceğinin dile getirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugünlere kolay gelinmediğine de vurgu yaparak, Kıbrıs Türkü’nün, Rum tarafının gasp ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama edilemeyeceğini ifade etti.