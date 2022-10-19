Manavoğlu: "Bu nasıl sine-i millettir?”

Halkın Partisi eski Lefkoşa İlçe Başkanı, iş insanı Mehmet Manavoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milletvekillerinin belediye başkan adayı olmasını eleştirdi.

Manavoğlu’nun eleştirisi içerisinde istifa ettiği Halkın Partisi’ne de isim vermeden gönderme yapması dikkat çekti.

Manavoğlu, “sine-i millet” diyerek meclisten çıkıp sözüm ona “halkın yanında olacağız” demişlerdi. Halkın yanındasınız ama bugün oldu halka hizmetin ilk ve en önemli basamağı olan belediye başkanlığına bir aday bile açıklayabilmiş değilsiniz? Bu nasıl sine-i millettir?” diye sordu

Manavoğlu şunları kaydetti:

"Milletvekili seçiminden çıkalı daha bir yıl olmadan şimdi de yerel seçimler var. İki büyük kitle partisi UBP ve CTP yeni seçilmiş milletvekillerini bir bir belediye başkan adayı yapıyor. Bu nasıl iştir?

Anlıyoruz ki; memleketin iki büyük partisinde yetişmiş insan gücü yokmuş! Zira olmuş olsaydı daha 8 ay önce seçilmiş olan insanlara “Milletvekilliğini boş ver gel belediye başkan adayı ol” mu denirdi?

Peki bu insanlara yasa yapması için oy veren seçmenlere bir saygısızlık değil midir?

Bu durum bize gösteriyor ki, ülkeyi idare eden her iki kitle partisinde de popülizm tavan yapmıştır ve yetişmiş insan gücü yoktur, ayni insanlar etrafında dönüp dönüp duruyorlar!..

UBP ve CTP’nin bu konuda birazcık halka saygıları varsa, vekil olarak halktan destek alan kişileri belediye başkan adayı yapıyorlar madem ki, bu kişiler seçimi kaybederlerse yeniden meclise DÖNEMEMELİDİRLER. Halkın desteğini ALAMAMIŞ kişilerin milletin meclisinde işi nedir?

Milletvekiliyken belediye başkanlığına soyunan arkadaşlar seçilemedikleri takdirde “Halkın bize desteği yok, o zaman istifa ediyoruz” diyecekler mi? Samimiyet budur… Ama burada görüyoruz ki, samimiyet yerine popülizm hakimdir!

Bir sözüm de “sine-i millet” diyerek meclisten çıkıp sözüm ona “halkın yanında olacağız” diyenleredir… Halkın yanındasınız ama bugün oldu halka hizmetin ilk ve en önemli basamağı olan belediye başkanlığına bir aday bile açıklayabilmiş değilsiniz? Bu nasıl sine-i millettir?"

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