Manavoğlu: "Gailem, Lefkoşa’mızın daha da ileriye gitmesi yönündeki kararlı çalışmalara katkı koymak"

LTB Belediye Meclis Üyesi ve yeni dönemde TDP'den LTB Belediye Meclis üyesi adayı olan Mehmet Manavoğlu, görev süreleri boyunca Belediye olarak yaptıkları hizmetleri anlatarak Lefkoşa'da güçlü ve adil bir geleceği inşa etmek için yeniden aday olma kararı aldığını belirtti.

Manavoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaşadığım kente olan sevgim ve Lefkoşalılara hizmet etme arzum, beni 4 buçuk yıl önce Belediye Meclis üyesi adayı olarak sizlerin karşısına çıkardı. Güvendiniz, takdir ettiniz, seçildim ve bu süre içerisinde samimiyet ve kararlılıkla Lefkoşa'mıza hizmet ettim.

Görev yaptığım sürede belediyenin geçmişten kalan büyük borçlarının yanı sıra, ekonomimizi kasıp kavuran pandemi dönemi ile birlikte hiperenflasyonist ortama rağmen kolektif bir çalışma anlayışı ile başkent Lefkoşa'ya yeni yatırımlar yapmayı beraber başardık.

Sadece Lefkoşa’nın değil, ülkenin tek kadın sığınma evi, çocuk kreşi ve etüd merkezi, Paylaşım Mutfağı, engelsiz aktivite merkezi gibi yatırımlarla sosyal belediyecilikte Lefkoşa’yı tüm ülkeye örnek haline getirdik.

Başkent’in yıllardır ihtiyaç duyduğu pazar yeri, çağdaş yapısıyla sadece bir pazar yeri değil, aktiviteler için de bir adres haline gelen Merkez Lefkoşa hayata geçirildi.

Ekonomik sorunlara rağmen büyük oranda belediyenin özkaynakları ile 20 yılın en büyük parkı olan çok amaçlı Kızılbaş Parkı’nı tüm halkımızın hizmetine sunduk.

Altyapı için de canla başla çalıştık.. 11 milyon euroluk (yaklaşık 212 Milyon TL) yatırım bedeli olan ve kentin kanalizasyon sorunu sona erdiren kanalizasyon ana taşıyıcı hattı gibi yatırımlarla Başkent’in güçlü geleceği için temelleri sağlam attık.

Şimdi 4 buçuk yıllık belediyecilik tecrübem ile başkent Lefkoşa'da güçlü ve adil bir geleceği inşa etmek için yeniden aday olma kararı aldım.

4 buçuk yıl boyunca beraber çalışma olanağı bulduğum LTB Başkanı Sayın Mehmet Harmancı’nın parti rozetine bakmadan, herkese eşit bir vizyon çerçevesindeki belediye yönetimine tanık oldum.

İşte bu nedenle şimdi büyük bir gurur ve onurla Başkan Harmancı ve Lefkoşa ekibinde Belediye Meclis üyesi listesinde aday olarak yer alacağım.

Gailem; Lefkoşa’mızın daha da ileriye gitmesi yönündeki kararlı çalışmalara katkı koymaktır.

Sizlerin takdiri ile yeniden göreve gelmeyi temenni eder, şimdiden hepinize teşekkürü bir borç bilirim."