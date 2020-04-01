Manavoğlu: "Hem yerli bankalarımız, hem toplum kazanacak"

HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, zamanın yerel bankaların müşterilerine sahip çıkma, yardımcı olma ve açılım yapma zamanı olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Manavoğlu, şunları kaydetti:

"Piyasayı kaybetmemek için oturup hep birlikte (en azından çoğunluk) adım atmalılar ki daha sonra pişman olmasınlar çünkü bu kriz normal bir kriz değildir .

Sürekli şikayet ettikleri şube bankalarına ciddi rakip olabilecekleri bir zamandır..

Yerel bankalarımız, dünya genelinde çok büyük kayıplarla bitecek olan bu krizi , doğru yönetmeye niyet ederlerse ilerde hem bankalar hem toplum kazanacak...

Ekonomik ortamı en az kayıpla yönetmek mümkün, ama bu finans sektörünün hükümete ve halka karşı gerçek anlamda samimi olmasıyla olasıdır bu yüzden hep birlikte kaybederken bu kaybı en minimuma çekmek için hep birlikte calışmamız ve birlikte kaybetmemiz lazım ki tamamıyla batmayalım...

Sistem biterse herkes biter ülke biter dolayısıyle kimse varolmaz ve bankaların da müşterileri olmaz..."