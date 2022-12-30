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Manavoğlu: "Kanallarımızın sesi kısılmaya çalışılıyor"
Kıbrıs
30 Aralık 2022 Cuma 11:53
Kıbrıs Genç Tv
Eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu Kıbrıs Genç TV’de konuştu “Bizim kanallarımızın sesi kısılmaya çalışılıyor “dedi.
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