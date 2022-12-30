Manavoğlu: "Kanallarımızın sesi kısılmaya çalışılıyor"

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Eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu Kıbrıs Genç TV’de konuştu “Bizim kanallarımızın sesi kısılmaya çalışılıyor “dedi.

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