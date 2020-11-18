Manavoğlu: "Onlarla başkanlık sistemini düşününce kendimi cehennemde hissediyorum"

Halkın Partisi ile UBP tartışmaları sürüyor.HP Milletvekili Gülşah Manavoğlu da sosyal medyada bir açıklama yaparak “onlarla bir başkanlık sistemi düşünüyorum birden kendimi cehennemde hissediyorum” sözlerini kullandı.

HP Milletvekili Gülşah Manavoğlu, “Yeni Cumhurbaşkanımıza bakıyorum, sonra onlarla bir başkanlık sistemi düşünüyorum birden kendimi cehennemde hissediyorum…” ifadelerine yer verdi.

Manavoğlu paylaşımında şu sözleri kullandı

Sistem çöktü, değişmeli diyoruz...

Başkanlık sistemi konuşuluyor, düşünüyorum; Statüko bekçisi siyasilere ve yeni Cumhurbaşkanımıza bakıyorum , sonra onlarla bir başkanlık sistemi düşünüyorum birden kendimi cehennemde hissediyorum...