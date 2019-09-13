Manavoğlu: “SADO-MAZO-ŞİZO davranışlar sergileyenlerin aklına şaşıyorum”

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu sosyal medyada yaptığı paylaşım ile yine dikkatleri üzerine çekti.Bazı olayların üzerinden, ucuz siyaset yapıldığına dikkat çekerek, ülkeye zarar veren kişilik bozukluğu sergileyenlerin kişileri de anlayamadığına dikkat çekti.

İşte Gülşah Sanver Manavoğlu’nun paylaşımı….

Bazı olayların üzerinden , prim yapmak için ucuz siyasete sarılıp, ülkemize zarar vermeyi başaran SADO-MAZO-ŞİZO davranışlar sergileyenler topluluğunun aklına şaşıyorum…