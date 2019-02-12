Manavoğlu: "Yurt yatırımlarında yeterli planlama yapılmadı

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor.

Genel Kurul’da ilk olarak Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “Ülkemizdeki Üniversitelerin Ekonomimiz İçin Önemi ve Bu Sektörü Geliştirmek İçin Acil Olarak Yapılması Gerekenler” konusunda güncel konuşma yaptı.



Manavoğlu, üniversitelerin ülke ekonomisine yaptığı katkıya işaret ederek, üniversitelerin önemli kaynaklar sağladığını ve birçok başka alanları da beslediğini ifade etti.

Geçmişte verilen yurt teşviklerine değinen Manavoğlu, yurt yatırımlarında yeterli planlamanın yapılmadığını, aynı plansızlığın üniversitelerin izinleri verilirken de yapıldığını kaydetti.

Manavoğlu, çok doğru giden bir sektörün son yıllarda çok büyük bir tehlikeye sokulduğunu ifade ederek, bu gelinen noktadan sonra başka hata yapma lüksü olmadığını, bu gelinen noktayı doğru yola sokmak için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Hesapsızca verilen izinlerin sıkıntı yarattığını, şu anda ülkede faaliyet gösteren 19 üniversite olduğunu ve 17 tane de faaliyete başlamayı bekleyen üniversite bulunduğunu, esas sıkıntının bu 17 üniversiteye ne olacağı olduğunu belirtti.

Manavoğlu, bunun yanında 3 tane de komitede bekleyen üniversite bulunduğuna işaret ederek, gerektiğinde üniversite izinlerinin iptal edilebilmesi gerektiğini söyledi.

YÖDAK’a çok büyük görevler düştüğünü belirten Manavoğlu, YÖDAK’ta artık damıtılmış üyeler olması ve üyelerinin sık sık değiştirilmemesi gerektiğini kaydetti.