Manga, “Göç Yasası” konusunda yetkilileri göreve davet etti

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’ndan kaynaklı eşitsizliğin düzeltilmesi için yetkilileri göreve davet etti.

Manga yaptığı yazılı açıklamada, Memur-Sen olarak bugün “Göç Yasası” olarak da bilinen 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası nedeniyle yaratılan mağduriyetin giderilmesi amacıyla Başbakan tarafından yetkilendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile görüştüklerini belirtti.

Manga, görüşmede, KKTC Anayasası’na, yasalara ve Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) sözleşmelerine aykırılık içeren maddelerin, yazılı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulduğunu kaydetti.

Akın Manga, maaşlar arasında yaratılan yüzde 25 oranındaki uçurumun, her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz’da geçerli HP uygulamasında, 47/2010 sayılı “Göç Yasası” kapsamında istihdam edilenlere yüzde 5.6 oranında daha fazla HP ödeneği uygulanmasıyla çözülmesi önerisinde bulunduklarını belirtti.

Memur-Sen’in çalışma barışının korunmasından yana olduğunu ifade eden Manga, “Eşit işe eşit ücret ve eşit özlük hakkı prensibine uygun olarak söz konusu garabetin düzeltilmesi hususunda yetkilileri göreve davet ediyor, konunun ısrarlı takipçisi olacağımızı kamuoyuna açıklıyoruz” dedi.