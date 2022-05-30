Manga: “İktidarı-Muhalefeti, siyasi hesapları bir yana bırakarak, halkımızın refahı odaklı, ortak çözüm üretmeye çağırıyoruz”

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, kontrolsüz fiyat artışlarının süratle denetim altına alınmaması halinde, toplumsal patlamalarla, adli suçların artışının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, “İktidarı-Muhalefeti, siyasi hesapları bir yana bırakarak, halkımızın refahı odaklı, ortak çözüm üretmeye çağırıyoruz” dedi.

Manga yaptığı yazılı açıklamada, TL’nin değer kaybına bağlı olarak, fiyat artışlarının kontrolsüz bir şekilde sürdüğüne işaret ederek, tüm sektör çalışanlarının alım gücünün sürekli düştüğünü, insanların hayatta kalabilme sınavının gittikçe zorlaştığını ve üretim maliyetleri yükseldikçe, sanayiciden hayvancıya, çiftçiye tüm sektörlerin, gittikçe üretimden koptuğunu söyledi.

Çalışan ve emeklilerin alım güçlerinin sürekli düştüğünü ve temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiklerini belirten Manga, artık ekonomik çarkların dönmediğini kaydetti.

Memur-Sen olarak bu noktada hükümeti acil önlem almaya çağırdıklarını dile getiren Manga, ekonomik çarkların dönebilmesi için 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak asgari ücretin derhal saptanması gerektiğine dikkat çekti.

Manga, asgari ücret belirlenirken, yaşanan enflasyonun üzerinde, bir refah payının da dikkate alınması gerektiği vurgulayarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Emekli ve çalışanların maaşlarının da, 1 Temmuz 2022’den geçerli olacak maaş artışlarının da, gerçekleşen enflasyonun üzerinde olması gerektiği inancındayız.

Memur-Sen olarak, ancak bu şekilde alım gücünün arttırılması halinde, tüketimin teşvik edilebileceğine ve ekonomin çarklarının dönmesinin sağlanacağına inanıyoruz. Hükümetin kamu maliyesini güçlendirmek için kayıt dışılığı kayıt altına alması öncelikli hedef olmalıdır.

İç ve dış yatırımcıların istihdam, üretim ve ihracata yönelik yatırımları teşvik edilmeli, önlerindeki bürokratik engeller süratle kaldırılmalıdır.”