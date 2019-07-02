Manisa Belediye Başkanı KKTC'de

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 42. Güzelyurt Portakal Festivali dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Güzgülü ile bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Güzgülü ve beraberindeki heyet dün, Özçınar’ı ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde yer alan ziyarette Manisa Belediye Başkan Yardımcısı Güzgülü ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Mahmut Özçınar, ziyaretçilere, tarihi Belediyeler Birliği binası hakkında da bilgi verdi.