Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, “Mantar Yetiştiriciliği” eğitimi düzenliyor.

Eğitim kapsamında “KKTC'de Yayılış Gösteren Mantarların Belirlenmesi Projesi”yle ilgili de sunum yapılacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, eğitim ve sunum, 12 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da bakanlık binasındaki seminer salonunda yer alacak.

Eğitimin, özellikle ev ve ambarlarda yılın belli dönemlerinde fazla yatırım gerektirmeyen kültür mantarı yetiştiriciliğini teşvik etmesi ve mantar yetiştiriciliğinin ek gelir getirici yönünün vurgulanması hedefleniyor.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilginin 3778156 numaralı telefondan alınabileceği belirtildi.