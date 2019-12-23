Maraş katliamında hayatnı kaybedenler anıldı

KKTC Alevi Kültür Merkezi, 19-26 Aralık 1978’de Türkiye’nin Maraş şehrinde gerçekleşen katliamın 41. yıldönümünde yaşamını yitirenler için anma etkinliği düzenledi.

KKTC Alevi Kültür Merkezi açıklamasına göre, Merkez tarafından gerçekleştirilen anma etkinliği dün Cemevi ve Kültür Kompleksinde yer aldı.

Katliamı gerçekleştirenlerin kınandığı, yaşamını yitirenler anısına saygı duruşunda bulunulan ve konuşmalar yapılan etkinlikte, sinevizyon gösterimi, şiirler, anlatımlar ve Türküler ile Deyişler yer aldı.