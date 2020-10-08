"Maraş konusunda halkın iradesi gasp edildi"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Boran, Maraş açılımı konusunda halkın iradesinin gasp edildiğini belirterek, “Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne yönelik bu darbe asla kabul edilemez” dedi.

Yazılı açıklamasında, Maraş’ın kısmi açılımını “sahte”, “barışa giden süreci baltalayıcı şeytani manipülasyon” ifadeleriyle niteleyen Ahmet Boran, Rus ruletine benzettiği hamlenin Ersin Tatar’ın sonunu getireceğini savundu.

Türkiye’nin seçim sürecine müdahale ettiğini de öne süren Boran, “Müdahaleler sonuçsuz kalacak. KKTC halkının bu haksız müdahalelere öfkesi çığ gibi büyüyor” dedi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ni de eleştiren Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Boran, “AKP -UBP Birleşik Güçler kuruldu ancak Tatar, Rus ruletine kurban gidecek, seçimi kaybedecek” ifadesini kullandı.