Maraş toplantısında önemli açıklamalar yapıldı

KKTC Başbakanlığı himayelerinde “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı” Başbakan Ersin Tatar ve Türkiye Başbakan Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımı ile Kapalı Maraş’taki Ordu Evi’nde saat 11.00 sıralarında başladı.

Türkiye Barolar Birliği tarafından organize edilen toplantıda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da hazır bulundu.

Bazı akademisyenler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve uzmanların da katıldığı toplantıda Kapalı Maraş’ın açılmasına yönelik siyasi ve hukuki bir yol haritası belirlenmesi için gün boyu sunumlar yapılacak ve değerlendirmelerde bulunulacak.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında açıklamalarda bulundu.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Feyzioğlu, KKTC ve Türkiye’nin yeni zirvelerde birlikte hareket edeceğine işaret ederek “KKTC ve Türkiye yeni zirvelere birlikte el ele çıkacaktır. Bundan sonra Kıbrıs meselesi Türkün meselesi olmaktan çıkıp çözümsüzlüğü şımarıklıkla dayatan Rumun meselesi haline gelecektir” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise konuşmasında, “Çalışma ofisinden her sabah gördüğüm ölü şehir bizi psikolojik olarak çok yıprattı. Bugün burada gerçekleştirilen toplantı ile heyecanımız artmıştır” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu organizasyonun düzenlenmesi çok önemlidir. Bunun önemini parti olarak da 2004 yılından beri belirtmiştik. Ayrı ayrı katkı koyanlara teşekkür ediyorum. Gönlümden geçen keşke bütün siyasi parti temsilcileri burada olsaydı. Keşke onların da katkısı olsaydı. DP’nin kullanıma açılması görüşünde olduğunu belirttim. Adil bir uygulama çerçevesinde malların iadesini de içerecek görüşüne sahip olduğumuz belirtmek isterim. Kıbrıslı Rumların adanın tümünde ısrarcı olması çerçevesinde 46 yıldır çözüme ulaşılamıyor. Yeni bir sürece gereksinim duyulduğu da aşikardır. Siyasi eşitliğin kabul edilmediği bir ortamda ve hidrokarbonun tek taraflı girişimler var olan durumu içinden çıkılmaz duruma getirmiştir. Kadife bir ayrılık gündeme getirilebilir artık. 46 yıldır kapalı tutulan Maraş bölgesinin kullanıma açılmasının zamanının da geldiğini söylüyoruz. Yasal zemini de göz ardı etmeden bu konunun ele alınabileceğine inanıyoruz. DP ailesi olarak uzun yıllardır takip ediyoruz adımları umarım istenilen noktaya ulaşıldığı takdirde özelde Mağusa’ya genelde KKTC’ye çok ciddi etki edeceği aşikardır. Sayın cumhurbaşkanımız Erdoğan’a Yardımcısı Oktay’a ayrı ayrı teşekkür eder. Hedefe ulaşacağımıza gönülden inanıyorum.” dedi.

Eski Başbakan ve eski Meclis Başkanı Sibel Siber de "Sorun varsa çözümü vardır. Yeter ki gayret gösterelim. Hiçbir çözüm oturup beklemekle gelmez. Ortak akılla bulunacak çözüm en iyi çözüm olur. En çok konuştuğum en çok önem verdiğim bir konuydu mülkiyet konusu. Eleştiri de aldım. Mülkiyet Kıbrıs sorununun köşe taşı. Mülkiyetle çözüm çözümü getirir mi? Yıllarca yaptığım çalışmalarda yazdığım yazılarda bu komisyonu daha etkin hale getirelim dedim. Dünyayı da yanımıza alarak uluslararası hukuk çerçevesinde mülkiyete çözüm bulabiliriz. Maraş da bunun parçasıdır.’ dedi.

Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kapalı Maraş bölgesinin KKTC toprağı olduğunun altını çizen Gül, söz konusu bölgenin Vakıf malı olduğunu aktardı.

Arşiv çalışmalarının da bu konuyla ilgili sürdüğünü söyleyen Gül, bu toplantıların hukuki hakların güçlendirilmesi için gerçekleştirildiğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında basına açıklamalarda bulundu.

Toplantının önemine vurgu yapan Özersay, oturup beklemeyeceklerini her defasında yinelediklerini ve adımları ona göre attıklarını ifade etti.

Özersay, Kapalı Maraş’taki envanter çalışmaları için DAÜ ile bir protokol imzalayacaklarını da söyleyerek uluslararası alanda atılacak adımlarla “statükoyu deleceklerini” aktardı.

Özersay, Kapalı Maraş’ın önündeki ‘kapalı’ kelimesini kaldıracaklarına olan inancına vurgu yaparak “Çok farklı görüşler bugüne kadar oldu. Bugünden sonra da nasıl yürüneceğiyle ilgili bir karar verilmesi gerekir” dedi.

Özersay’ın açıklamaları şu şekilde:

“Statükonun en önemli sembollerinden biri olan kapalı Maraş’ta böyle bir toplantı çok önemlidir. KKTC hükümeti olarak bizler Kapalı Maraş’ın Kapalı Maraş olmaktan çıkması konusunda bir karar aldık. Kapalı Maraşla ilgili gerek eski sakinlerinin gerek halkın haklarına halel getirilmemesi için çalışma yapılmıştır, bu kararlar çerçevesinde görev bize verilmiştir. Bu görev çerçevesinde envanter çalışmaları ilerletilmiştir. Özellikle bina ve arazilerin durumuna ilişkin yapılacak anlaşmadır.

DAÜ ile bakanlığım bir protokol imzalayacak. Bu protokole göre DAÜ Mühendislik Fakültesi kendi uzmanlık alanından hareketle bu alanda çalışmalarını tamamlayacak. İlerleyen dönemde nasıl bir politika izleyeceğimize göre hareket edeceğiz. Bir gerçek var, biz artık Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünü oturup beklemek yerine uluslararası alanda atacağımız adımlarla statükoyu deleceğimize inanıyoruz.

Kapalı Maraş’ın önündeki ‘kapalı’ kelimesini kaldırabileceğimize inanıyorum. Çok farklı görüşler bugüne kadar oldu. Bugünden sonra da nasıl yürüneceğiyle ilgili bir karar verilmesi gerekir. Bu karar seçimlerden sonra hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eminim bu toplantıda bize de yardımcı olacak görüş verece kolan kıymetli bilgiler edinilecektir.”

Başbakan Ersin Tatar Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında basına açıklamalarda bulundu.

Ersin Tatar, eylül ayında kapsamlı toplantıda değerlendirme yapıldığını, o günden bugüne de değerlendirmelerin sürdüğünü anlattı.

Kıbrıs meselesi bağlamında Kapalı Maraş’ın hükümetin gündemindeki ilk konulardan biri olduğunu vurgulayan Tatar, kapsamlı çözümü beklemeden önce Kapalı Maraş’ı yerleşime açma noktasında girişim başlatıldığını söyledi.

Hükümet bu açılımı gerçekleştirdiğini ve bu toplantı yapıldığını kaydeden Tatar, hukuk konusunun, dünyaya bu çalışmaları anlatmanın ve planlı hareket etmenin önemine değindi.

BM Güvenlik Konseyi kararları olduğunu belirten Tatar, bu kararlara ters düşmeden haklar gözönünde bulundurularak, çalışmaların doğru şekilde yürütülmesinin önemini vurguladı.

“Kapalı Maraş’ın da açılmaya başlanması önemli bir kavşaktır” diyen Tatar, Kıbrıs Türkleri’nin Kıbrıs meselesindeki iyi niyetinin ve atılımının herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Başbakan Tatar, şu anda çözüm modelinin görünmediğini, ancak Kapalı Maraş’ın önemli bir kavşak olduğunu kaydetti.

Kapalı Maraş’ın ekonomi ve siyasi bakımdan önemli olduğuna dikkati çeken Tatar, “Bu toprakları ülkemize kavuşturmak hepimizin milli görevidir” dedi.

Başbakan Tatar, çalışmaların, uluslararsası hukuğa ters düşmeyecek şekilde sonuçlanacağına inanç belirtti.

Tatar, Kapalı Maraş’ın açılacağı, ekonomi ve turizme katılabileceği bir noktaya gelindiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Maraş'ın açılması için yapılan çalışmalar, Kıbrıs Türkü'nün statükoyu kabul etmeyeceğinin ispatıdır. Maraş'ın açılması laftan ibaret değildir." dedi.Oktay, kapalı Maraş bölgesinde "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Maraş'ta arazilerin büyük çoğunluğunun vakıf malı olduğu tespit edilmiştir. Bu vakıf arazileri, 1950'li yıllarda İngiliz sömürge yönetimi tarafından hukuka aykırı şekilde üçüncü şahıslara devredilmiştir ve buna ilişkin arşiv kayıtları da mevcuttur. Bu konuda en küçük bir soru işareti dahi bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Oktay, "Maraş, KKTC'nin kendi toprağıdır. Kıbrıs Türkü'nün kendi toprağında refahı ve ekonomisi için adım atması meşrudur." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kapalı Maraş açılımında amaç, asla yeni mağduriyetler yaratmak değil, var olan mağduriyetleri hukuk temelinde gidermektir."

"Aslolan Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarının korunmasıdır"

Oktay, "Bizim için aslolan Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarının korunması, siyasi eşitliklerinin sağlanması ve güvenlik endişelerinin giderilmesidir. Türkiye'nin bundan başka bir hedefi veya gizli bir gündemi yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı, çözümsüzlüğü kader olarak kabul etmemektedir ve bunun için ezberleri bozmaya hazırdır." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2020, 14:24