Maraş, yeniden ilgi odağı

KKTC'de ocak ayının son günlerinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ülke genelinde alınan kapanma kararı sonrasında sayılarda yaşanan düşüşle 22 Şubat'ta "kademeli açılma" süreci başladı.

8 Ekim 2020'de kamuya ait bir bölümü açılan Maraş, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte KKTC vatandaşları ve turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Maraş'ta yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri, görsel güzellik anlamında da bölgeye katkı sağlıyor.

Faaliyete giren bisiklet yolu sayesinde bölge bisikletle gezilirken, 8 ayrı noktada kurulan büfelerle de ziyaretçiler keyifli vakit geçiriyor.

Daha önce "Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş'a, son dönemde yapılan yeni hizmetler sayesinde canlılık getirildi.

AA muhabirinin, yetkililerden aldığı bilgiye göre, Maraş'ın açılan bölümü, 8 Ekim 2020'den bu yana yaklaşık 111 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi. Bu süreçte KKTC vatandaşlarının yanı sıra Kıbrıs Rum kesimi ve diğer ülkelerden çok sayıda turist de bölgeyi gezme imkanı buldu.

Maraş, özellikle hafta sonu daha yoğun oluyor.

Aşılamayla birlikte salgın koşullarının hafiflemesinin ardından Maraş'ın, özellikle yaz aylarında, çok daha fazla turist tarafından ziyaret edilmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11 Şubat'ta KKTC ziyareti sırasında, "(Maraş'ın açılması konusunda) Bundan sonra ikinci aşama gelecektir. Taşınmaz Mal Komisyonu vardır. Herkesin hak ve hukukuna riayet edilerek bir çözüm yolu bulunacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Özel izinle Maraş'ın açılan bölümlerini görüntüleyen AA muhabiri, ziyaretçilerin de görüşlerini aldı.

Öğrenci Simge Garip, Maraş'ın açık kısmını ilk kez gezdiğini ve geçmişte insanların yaşadıklarının gözünün önüne geldiğini ifade etti. Böyle bir yerin kapalı kalmayı hak etmediğini belirten Garip, bu güzelliğin tüm dünyaya sunulması gerektiğini dile getirdi.

KKTC'de çalışan Ramazan Atasoy, Maraş'ın tarih koktuğunu kaydederek, "Kapalı Maraş'ın açılması çok güzel oldu. Sanki geçmişte yolculuk yapıyoruz gibi. Burası önceden hayalet bir şehirdi ancak şu anda canlılık geldi. Yetkililere buradan teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrenci Faruk Talay da daha önce de bölgeye geldiğini anlatarak, "Maraş, Gazimağusa'nın büyük bir kısmını kapsıyor. Tamamı açılırsa, ülke adına çok güzel olur, turizme de kazandırılır." ifadesini kullandı.

KKTC sakini Günay Aydoğan, Maraş'ın Ada'nın en güzel yerlerinden biri olduğunu, tamamen açılmasıyla Girne bölgesinden bile daha iyi olabileceğini söyledi.

Maraş'ın bu halde de ülke turizmine katkı sağlayacağının belirten Aydoğan, 1974'ten bu yana kapalı olan ve kademeli olarak açılmaya başlayan bir yerin insanlarda merak uyandıracağını söyledi.

Aydoğan, "23 yaşındayım, 23 yıldan beri burayı merak ediyordum. Açıldığı ilk günden bu yana 4. kez buraya geldim, sürekli de gelmeye devam edeceğim." diye konuştu.

KKTC sakini Halil Zorba, bölgeyi gezerken duygulandığını vurgulayarak, "Maraş'ın açılmasına çok sevindim. Böyle bir yerin kapalı kalmasını yanlış karşılıyordum. İyi ki de yetkililerimiz burayı açtı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve buradaki yetkililerimize teşekkür ediyorum." dedi.

KKTC'nin kuruluşunun 37. yılı vesilesiyle 15 Kasım 2020'de Ada'ya ziyarette bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kapalı Maraş bölgesini de ziyaret etmişti.

Bölgede incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kapalı Maraş bölgesini gördükten sonra niçin acaba Güney ve Kuzey olarak bu Kapalı Maraş bölgesi, bütün bu güzelliğiyle buraların halkından uzak tutulmuş, kapalı tutulmuş, bu da düşündürücüdür. Şimdi Taşınmaz Mal Komisyonunun da devreye girmesiyle Güney'de kimler varsa, Taşınmaz Mal Komisyonuna müracaat etmek suretiyle, buradaki malları neredeyse, nasılsa, bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle, bir defa buralar sahiplerini bulur ve sahiplerini bulduktan sonra da bu iş çözüme kavuşur."

Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyette de eşlik etmişti.

Maraş açılımı

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılmış, o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı Tatar da bölgede incelemelerde bulunmuştu.

KKTC sınırları içerisindeki Kapalı Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın da katılımıyla Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat 2020'de Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlenmişti.

Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması ve insanlığa yeniden kazandırılması hedefleniyor.