“Maraşla ilgili yaşananlar Kıbrıs Türk halkının iradesinin gaspına dönüşen bir seçim şovudur”

Bağımsızlık Yolu, Kapalı Maraş’ın açılacağının iddia edilmesi ve daha sonra bunun bir açılış değil kısıtlı bir alanın ziyarete açılması olduğunun anlaşılmasının Kıbrıslı Türk halkının iradesinin gaspına dönüşen bir seçim şovu olduğunu ileri sürdü.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hamaset ve milliyetçilik politikaları üzerinden oy devşireceğini düşünülerek yapılan bu hamlenin akıbeti açıktır” denildi.

YSK kararlarının çiğnendiği ve kanunsuzluk olduğu savunulan açıklamada, meclisteki parti başkanlarının ve Cumhurbaşkanı adaylarının buna yönelik tepkileri de “oldukça manidar” olarak değerlendirildi.

Tüm tepkiler içinde Kıbrıslı Türklerin iradesini koruyucu tek tavrın Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı’dan geldiği ifade edilen açıklamada, “bu yüzden Bağımsızlık Yolu Mağusa örgütü olarak halkımıza çağrımızdır: Kıbrıslı Türk halkının kendi egemenliği ve iradesi mücadelesi geçmişten bugüne sürmektedir ve seçimden sonra da sürecektir. Pazar günü sandıkta Kıbrıslı Türk halkının onurunu yerle bir edenlere cevabımızı net olarak verelim. Cevap Akıncı... “ ifadeleri yer aldı.