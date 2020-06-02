Mare Monte plajı hizmette... Sosyal mesafe kurallarına göre yeniden dizayn edildi

Covid-19 önlemlerinin ardından plajlar yeniden açılıyor. Ada genelinde yeniden düzenlenen plajlar, COVID-19’un yayılmasına karşı mücadele için alınan tedbirlere bağlı olarak 3 aylık tecritten sonra açıldı.

Alsancak’ta bulunan ve bölge halkının geçmiş yıllarda da yoğun ilgi gösterdiği Alsancak Belediyesi Halk Plajı Mare Monte, Covid-19 önlemlerinin ardından yeniden düzenlenerek hizmete açıldı.

Kurallara göre, şezlongların yastıksız kullanılması, şemsiyelerin ise 2 metre aralıklarla yerleştirilmesi, plaj alanına göre misafir alınması ve kullanım sonrası sezlongların temizlenmesi gerekiyor.

Yaz aylarında ülke ve özellikle Alsancaklı vatandaşların yoğun bir şekilde ziyaret ettiği Mare Monte plajında hazırlıkların tamamlandığı yerler arasında.

Sosyal mesafe kurallarına göre yeniden dizayn edilen şezlonglar arasındaki aralık 2 metre olarak ayarlandı.

Yeni süreçte sosyal mesafenin öneminin çok daha büyük olduğu hatırlatılırken plajlarda da bu kurala uyulması gerektiği ısrarla ifade edildi.

Alsancak Belediyesi sosyal medya hesabından plajın hizmete girdiğini bu mesajla açıkladı;

ALSANCAK MAREMONTE HALK PLAJI HİZMETİNIZDE.

Alsancak Maremonte Halk Plajı,her yıl olduğu gibi bu yılda hijyenik,tertemiz ve doğal yapısı ile sizlere hizmet vermeye devam etmektedir.Lezzetli ve geniş menüsü ile siz değerli halkımızın beğenisini toplayan Maremonte halk plajı,çalışan ekibi,resturant bölümü,kumsal kıyı şeridi,can kurtaran,güvenlik ve en önemlisi sunulan hizmet kalitesi ile sizleri beklemektedir.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2020, 05:19