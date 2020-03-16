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Marketçiler Birliği açıkladı...Maliyetine satılacak

Marketçiler Birliği açıkladı...Maliyetine satılacak
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Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu, hükümetin 'denetimli mallar’ kapsamına aldığı Coronavirüs salgınına karşı  hijyen sağlayan malları, salgın tehlikesi  geçene kadar, halkın sağlığını düşünerek, üye marketlerde kârsız/maliyet fiyatından satmaya karar verdiklerini açıkladı. 

Nalcıoğlu yaptığı açıklamada, “Marketler Birliği olarak Kuzey Kıbrıs'ta hükümetimizin  Coronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri yerinde ve gerekli buluyoruz. Bu tedbirler kapsamında Marketler Birliği,üzerine düşen ödevleri fazlasıyla yerine getirme konusunda kararlı olduğunu belirtmek ister” dedi.

“Birlik hükümetin 'denetimli mallar kapsamına aldığı Corona virüs salgınına karşı  hijyen sağlayan malları, salgın tehlikesi  geçene kadar, halkımızın sağlığını düşünerek, üye marketlerimizde kârsız/maliyet fiyatından satmaya karar vermiştir” diyen Nalcıoğlu şöyle devam etti:
“4 AYLIK İHTİYACI KARŞILAYACAK ÜRÜN MEVCUT”
“Halkın sağlığını düşünerek Hükümet, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve diğer kurumlarla yaptığımız istişareler sonucunda, ithalatın ve üretimin düzenli   devam edeceğini ve piyasada temel gıda ve temel tüketim malzemelerinde herhangi eksiklik yaşanmayacağını, şu anda bile halkımızın 4 aylık ihtiyacını karşılayacak ürünün ülkemizde mevcut olduğunu belirtmek isteriz. Dolayısıyla halkımızı sakin davranmaya, marketlerde boşuboşuna kalabalık yaratmamaya, kalabalık oluşmaması için de kısa süreli ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda alışveriş yapmaya davet ederiz.”
UYULMASI GEREKENLER
Ayrıca tıp çevrelerinden gelen öneriler çerçevesinde,sağlık koşullarının sağlanması için alış veriş ve ödeme esnasında dikkat edilmesi gereken noktalara uyulmasının önemli olduğunu düşündüklerini kaydeden Nalcıoğlu şunları belirtti:
“Şöyle ki:
1.Markete her aileden sadece 1 kişi gelmeli ve kendi sağlık koşullarını sağlamalıdır.
2.Tüm market arabalarının tutamakları dezenfekte edilmelidir.
3. Market büyüklüğüne göre içeriye giren insan sayısı sınırlandırılmalıdır ve bir market görevlisi tarafından numara verilerek kontrollü giriş sağlanmalıdır. Bekleyenler ve alış-veriş yapanlar 2 metre kuralına uymalıdır.
4. Her market girişi ve çıkışında mutlaka dezenfektan bulundurulmalı ve insanların kullanımına sunulmalıdır.
Ayrıca ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere gelenlerin yanlarında küçük çocuklarını, hasta ve yaşlı yakınlarını getirememelerinin önemli olduğunu vurgulamak isteriz.”
(ŞEB)

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