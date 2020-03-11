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Marketler Birliğinden açıklama

Marketler Birliğinden açıklama
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Marketler Birliği, KKTC’de temel ihtiyaç malzemeleri ve temel gıda ürünleri açısından bir kıtlık olmadığını; yeterli stokun mevcut olduğunu duyurdu ve bu konuda endişeye gerek olmadığını vurguladı.

Marketler Birliği yazılı açıklamasında, fiyat artışlarının yaşanmasını gerektirecek bir durum olmadığına da dikkat çekti ve bu konudaki şikayetlerin ALO171 - KKTC Tüketici Şikayet Hattı ya da Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na (KTEZO)  yapılmasını istedi.

KKTC’de koronavirüs vakası görülmesinin ardından dünden beri ülkedeki marketlerde ve eczanelerde yoğunluk yaşanıyor.

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