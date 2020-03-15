Marketlerde koronavirüs izdihamı devam ediyor

Ülkemizde koronavirüs tespit edilmesinden sonra ve alınan tüm tedbirlere kararlara rağmen halk marketlere akın etmeye devam ediyor.Yetkililer halkı uyarmasına rağmen,kalabalık ortamlarda bulunmaya devam ediliyor. Koronavirüs nedeniyle gıda ve hijyen ürünü stoğu yapmak isteyen müşteriler market raflarını boşalttı.Raflardaki makarna, tuvalet kağıdı,ıslak mendil, kuru gıda, şeker, kolonya gibi ürünlerin bittiği görüldü.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ithalatın da, süpermarketlere mal tedarikinin de devam ettiğini belirtmesine rağmen dün ülkenin hemen hemen büyük süpermarketlerde ki yoğunluk ve izdiham devam etti.

Özersay’ın ifadeleri şöyle: “Süpermarketlere hücum etmeye, kalabalık ortamlara koşmaya gerek yoktur. İthalat devam ediyor, süpermarketlere mal tedariki de devam ediyor, devam edecek. süpermarketler açık kalmaya devam edecek, lütfen herkes sakin olsun.



