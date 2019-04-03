Mart ayı enflasyon oranı açıklandı

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), mart ayı enflasyon oranının 1.33 olarak açıkladı.

DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, mart ayında hayat pahalılığı bir önceki aya göre yüzde 1,33; aralık ayına göre yüzde 1,71 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 29,26 olarak gerçekleşti.

295 MADEDE ARTIŞ, 108 MADDEDE DÜŞÜŞ

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 295 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal, yüzde58.31 üzüm, yüzde 48.02 erik ve yüzde 43.07 kabak olurken; en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise, yüzde. 40.83 bakla, yüzde 28.05 salatalık ve yüzde 27.55 bezelye olarak sıralandı.

Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı şu şekilde gerçekleşti:

“Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde4.27 artış; Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde3.69 artış; Ulaştırma ana grubunda yüzde1.65 artış; Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde1.39 artış; Sağlık ana grubunda yüzde1.09 artış; Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde0.90 artış; Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde0.86 artış; Eğitim ana grubunda yüzde 0.76 artış; Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 0.40 artış; Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 0.24 azalış; Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 0.21 azalış; Haberleşme ana grubunda yüzde 0.17 azalış”

Mart ayında en yüksek artış gösteren ana grup “Lokanta ve Oteller” olurken, “Eğlence ve Kültür” ana grubu, yurt dışı tur (Fransa), USB (flash disk), tablet bilgisayarı fiyat artışları nedeniyle en çok yükselen ikinci ana grup oldu. Mart ayında endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalaması artı oldu.

“Giyim ve Ayakkabı” ana grubu devam eden sezon sonu indirimleri nedeniyle en çok azalan grup oldu.

“Alkollü İçecekler ve Tütün” ana grubunda rakı, bira, viski; haberleşme ana grubunda cep telefonu fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle bu ana gruplarda eksi değer görüldü.

Tüketici Fiyatları Endeksi’nde yer olan 12 ana gruptan 9’unda ana artış, 3’ünde düşüş yaşandı.