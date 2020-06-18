Mart ayı kesintileri ödeniyor

Maliye Bakanlığı, Başbakan Ersin Tatar’ın talimatı ile geçtiğimiz Mart ayında yapılan maaş kesintilerini yarın ödeyeceğini duyurdu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Pandemi sebebiyle içine düştüğümüz durum sonucunda kamu maaşları ile devletten katkı alan diğer tüm kurum ve kuruşların maaşlarından kesinti yapılmak zorunda kalınmıştır. Başbakanımızın talimatı ile bu kesintiler, 19 Haziran 2020 tarihinde ödenecektir” dedi.

Bakan Amcaoğlu, ödenecek miktarın takriben 64 milyon Türk Lirası olacağına da dikkat çekti.