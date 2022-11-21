MASDER genel kurulunu gerçekleştirdi

Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) Genel Kurulu 19 Kasım’da yapıldı.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, Mağusa Suriçindeki Dernek binasında, pandemiden dolayı gecikmeli yapılan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu ve ilgili kurulların aday listesi üyelerin onayına sunuldu, listeler oybirliğiyle onaylandı.

MASDER’in yeni dönem yönetim organları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Serdar Atai (Başkan), Kutlu Eyupoğlu (Başkan Yardımcısı), Gülten Sinem Tözün (Başkan Yardımcısı), Emine Balık (Yazman), Tulga Saygı (Sayman), Zeki Özgen (Faal Üye), Yalçın Vehit (Faal Üye).

Denetleme Kurulu: Dinçer Raif, Taçgey Debeş, Turgay Kılgın.

Disiplin Kurulu: Fatin Aksoylar, Soner Zorlu, Hakkı Önen.

Yedek Üyeler: Ahmet Yorgancıoğlu, Ulus Irkad, Mustafa Tekiner

Genel Kurulda faaliyet ve mali raporlar da aklandı.