Maviş: "Yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılın"

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak okullarda artan vakalara dikkat çekerek "Yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılın" dedi.

Maviş'in paylaşımı şu şekilde:

"Sabah cebimde 43 vaka bilgisi ile Gönyeli İlkokulu’na girdim. Bir kahve içtiğim sırada, sınıftaki bir öğrencinin pozitif olduğu bilgisi geldi. Öğrenci apar topar güvenli bir şekilde eve gönderldi. İçimizde endişesi kaldı. Sayı 44 oldu. Basına demeç verirken, sayı 46 oldu. Okuldan ayrılırken sayı 47 oldu. Derdimiz vakalar değil! Sıfır vaka iddiamız yok. Sadece sağlık ve güvenlik önlemleri için somut ve doğru adımlar istiyoruz. Önerilerimiz makul ve anlaşılırdır.Okulları önemseyin! Yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılın!"

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2021, 22:20