Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’le görüştü.

Özersay görüşmeyi sosyal medya hesaplarından “Uzun bir aradan sonra Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis ile yeniden görüştük. Gerçekçi yaklaşımlarla tüm ilgili taraflarla diyalog halinde olmak gerek... Çalışmaya devam” ifadeleriyle fotoğraflı olarak duyurdu.