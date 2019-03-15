Mayın tarlalarının temzilenmesi konusunda toplantı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında bugün, mayın tarlalarının temizlenmesi konusunda toplantı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı’nda her iki taraftan 9’ar toplamda 18 mayın tarlasının temizlenmesi konusundaki toplantıya, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis’in 26 Şubat’ta vardıkları mutabakatlar arasında yer alan, iki taraftan 9’ar olmak üzere 18 mayın tarlasının temizlenmesi konusunda sürdürülen çalışmalar ele alındı.

Askeri yetkililer ayrıntılı brifingde Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, varılan mutabakata uygun olarak söz konusu mayın alanlarının temizlenmesinin sonuçlandırılması yönünde çalışmaların BM Barış Gücü yetkilileri ile iş birliği içinde ilerlediği bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda daha önce de 26 Şubat’ta mutabakat sağlanan güven artırıcı önlemler arasında yer alan elektrik şebekelerinin kalıcı ve sürekli bağlantısı, cep telefonlarının her iki tarafta kullanılabilir hale gelmesi ve Rum ressamlara ait muhafaza edilen tablolarla, 1963 öncesi dönemdeki Kıbrıslı Türklere ait Kıbrıs yayın kurumu arşivlerindeki ses ve görüntü kayıtlarının karşılıklı değişimi konularındaki çalışmalarla ilgili toplantılar yapılmıştı.

Bugün mayınlar konusunda yapılan toplantıyla, Kıbrıs Türk tarafının 26 Şubat’ta mutabakata varılan tüm güven artırıcı önlemlerin hayata geçmesi için çalışmaların koordinasyonunu sağlayarak tümüyle hazır olduğu teyit edildi.

DAHA ÖNCE 4 TOPLANTI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile 26 Şubat’ta yapılan buluşmasında karar verilen güven artırıcı önlemlerin bir an önce uygulamaya geçmesi için atılacak somut adımlar konusunda 1, 4, 7 ve 11 Mart’ta toplantı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 1 Mart’a, Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, adadaki cep telefonları şebekelerinin Avrupa’da bir merkez üzerinden bağlanması konusunda uzlaşılmasının ardından, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu yetkililerini, ülkede faaliyet gösteren GSM operatörleri temsilcilerini ve Ticaret ve Ekonomi Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyeleri ile bir araya gelmiş, görüşmede, Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ve daha önce Ticaret ve Ekonomi Teknik Komitesi’nde görev yapan Milletvekili Fikri Toros da yer almıştı.

Cumhurbaşkanlığı’nda 4 Mart’ta Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığında yapılan toplantıda, korumaya alınarak muhafaza edilen Kıbrıslı Rum sanatçılara ait tablolarla, Güney Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarının karşılıklı olarak iade edilmesi kararının en kısa sürede sonuçlanması ele alınmıştı. Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani ile Kültür Teknik Komitesi Eş Başkanı Türk Eş Başkanı Kani Kanol ve üyeler Yaşar Ersoy, Emin Çizenel, Ruzen Atakan, Mehmet Kansu katılmışlardı.

Kıbrıs Türk tarafının elektrik alanında varılan mutabakatın hayata geçirilmesi konusunda her açıdan hazır olduğunun teyit edildiği toplantı 7 Mart’ta Cumhurbaşkanı Akıncı’nın başkanlığında yapıldı.

Elektrik şebekelerinin kalıcı ve sürekli bağlantılı çalışmasının her iki tarafa sağlayacağı karşılıklı yararların da değerlendirildiği toplantıya, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Saygılı, Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın, Santrallerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl, Ekonomi ve Ticari İlişkiler Teknik Komitesi Başkanı Günay Çerkez ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtların alınması sürecinin en kısa sürede sonuçlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı’nda 4 Mart’ta Kültür Teknik Komitesi eş başkanı Kani Kanol ve Kıbrıslı Türk üyelerin katılımıyla yapılan ilk toplantının ardından 11 Mart’ta da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, BRTK Müdürü Aysu Basri Akter, Kültür Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk üyeleri, ülke radyo televizyonculuğu ve sanat yaşamında iz bırakmış isimlerle ikinci bir toplantı düzenlenmişti.

Toplantıda, özellikle 1963 öncesi dönemde Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’nda rol üstlenmiş olanların verdiği değerli bilgiler de not edildi. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Hüseyin Kanatlı, Sevilay Direkoğlu, Ali Ziya Dinçer, Hatice Söğüt, Aydın Hikmet, Ahmet Belevi, Sevil Emirzade, Hilmi Özen, Ayla Haşmet, Erdinç Gündüz, Eralp Adanır, Kültür Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Kani Kanol, üyeler Emin Çizenel, Ruzen Atakan, Mehmet Kansu’nun yer aldığı toplantıda, 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarıyla ilgili tespit sürecinin sağlıklı ilerlemesi için devam eden teknik çalışmalar ele alınarak, fikir alışverişinde bulunulmuştu.