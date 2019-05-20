Mazbatasını alan Belediye Meclis Üyesinden ziyaret

Hayatını kaybeden Girne Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Nur Ateş yerine göreve getirilen Abdurrahman Şanverdi, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Seçimlerinde, Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) Girne Belediyesi Meclis Üyesi seçilen ve bir süre görevini yaptıktan sonra hayatını kaybeden Mehmet Nur Ateş’in yerine, aynı partiden seçilemeyen üyeler arasında en çok oyu alan Abdurrahman Şanverdi’ye, geçtiğimiz gün Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbatası verilmişti.

Girne Belediye Meclis üyesi olmaya hak kazanan Abdurrahman Şanverdi, YDP Ekonomik ve Mali İşler Sorumlusu Bülent Kaya ile birlikte Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

GÜNGÖRDÜ: “ATEŞ İLE UYUM İÇİNDE ÇALIŞTIK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ziyarette yaptığı konuşmada, kısa bir dönem çalışma imkanı buldukları Mehmet Nur Ateş ile, uyum içinde görev yaptıklarını söyledi.

Nidai Güngördü, merhum Mehmet Nur Ateş’i kaybetmenin üzüntüsü içinde olduğunu belirterek, kendisini hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade etti. Başkan Güngördü, Mehmet Nur Ateş’in yerine görev yapacak Abdurrahman Şanverdi’nin yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

ŞANVERDİ: “HALKIN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞAĞIM”

YDP Girne Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman Şanverdi ise, kent halkının çıkarları doğrultusunda belediye başkanı ve meclis üyeleriyle birlikte uyum içinde görev yapacağını kaydetti.