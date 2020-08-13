MDP: “Anayasa değişikliğine olumlu oy vermek büyük bir hizmet olacak”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), 11 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılacak halkoylamasında olumlu oy vererek Yüksek Mahkeme yargıç sayısının arttırılmasının halka ve devlete büyük bir hizmet olacağını kaydetti.

MDP Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı seçiminin halka çok iyi duyurulduğunu ancak halkın büyük bir kısmının halkoylamasının neyle ilgili olduğunu, ne amaca hizmet edeceğini bilmediğini savundu.

Halbuki yapılacak halk oylamasının Anayasa değişikliği ile ilgili olduğunu, vatandaşı ve devleti çok yakından ilgilendirdiğini kaydeden Sencer, “Fakat siyasîleri ve onların şahsî ve/veya parti ikballerini pek de ilgilendirmez” dedi.

Cumhurbaşkanı adaylarını halk oylamasına değinmemekle eleştiren Sencer, halkoylaması ile Anayasa’da tadilât yaparak, mevcut Yüksek Mahkeme yargıç sayısını arttırmanın hedeflendiğini, mevcut yargıç sayısının yetersiz olduğunu belirtti.