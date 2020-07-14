MDP'den açıklama

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Rusya’nın Akdeniz üzerindeki oyunlarında Kıbrıs’ı da ateş çemberinin içinde çekmek istediğini kaydetti.



MDP’den yapılan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmayla ilgili yazılı açıklamada,

Rusya'nın Akdeniz'deki oyunlarında Kıbrıs'ı da ateş çemberinin içine çekmek istediğini, Ermenistan’ın da “Rusya'dan aldığı destekle cüretkâr tavırlarını sürdürdüğünü” belirtti.

Açıklamada, Suriye, Libya ve Rusya’nın “Ermenistan üzerinden Türk milletini vurmak” ve “yeni bir cephe oluşturmak” istediği ifade edildi.

Azerbaycan ordusundaki şehitler için başsağlığı dileklerinde bulunulan açıklamada, “Farklı devletlere sahip olsak da büyük Türk milletinin mensupları olarak Azerbeycan'ın acısını

yüreklerimizde hissediyoruz” denildi.