MDP'den bayram mesajı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Kurban Bayramı dolasıyla kutlama mesajı yayımladı.

Parti Genel Merkezi’nden yayımlanan mesajda, toplumsal yaşamda önemli yeri bulunan bayramların, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günler olduğu vurgulandı.

MDP mesajında, şöyle denildi:

“Bu mübarek günde dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, birbirimizi kucaklamalıyız. Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunarak, onları sevindirmek manevi duygularımızı güçlendirecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa ve ülkemize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle tüm halkımızın bayramını en içten duygularla kutlarız.”

BAYRAMLAŞMA

Bu arada, MDP, Bayramın üçüncü günü saat 11:00’de bayramlaşma programı düzenleyecek.

Parti Genel Merkezi’nde yer alacak bayramlaşmaya, tüm halkın davetli olduğu belirtildi.