MDP'den Yunanistan Başbakanına tepki

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Rum lider Nikos Anastaiadis’i eleştirerek, beyanatlarının yapılacak görüşmelerden herhangi bir beklenti olmaması gerektiğine işaret ettiğini söyledi.



Yazılı açıklama yapan Sencer, bu noktada BM’nin tavrının ne olacağını sordu.“Rumlar ve Yunanlılar gibi, BM’nin de hukuk ve adalet anlayışı hizmet verdiği menfaat odaklarının menfaati istikametinde hareket etmektir.” ifadelerini kullanan Sencer, 5+1 toplantıdan KKTC menfaatine bir netice beklememenin faydalı olacağını söyledi.