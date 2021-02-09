MDP'den Yunanistan Başbakanına tepki

MDP'den Yunanistan Başbakanına tepki
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Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Rum lider Nikos Anastaiadis’i eleştirerek, beyanatlarının yapılacak görüşmelerden herhangi bir beklenti olmaması gerektiğine işaret ettiğini söyledi. 

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Yazılı açıklama yapan Sencer, bu noktada BM’nin tavrının ne olacağını sordu. 
“Rumlar ve Yunanlılar gibi, BM’nin  de hukuk ve adalet anlayışı hizmet verdiği menfaat odaklarının menfaati istikametinde hareket etmektir.” ifadelerini kullanan Sencer,  5+1 toplantıdan KKTC menfaatine bir netice beklememenin faydalı olacağını söyledi.

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