MDP: “Elektrikli scooterlar trafikte karmaşa yaratıyor”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Mert Coşkun, elektrikli scooterların, trafikte karmaşa yarattığını söyleyerek, eleştiride bulundu.

Yazılı açıklama yapan Coşkun, “Son günlerde iyice artan ve bisiklet kiralama yerlerine de konan elektrikli scooterlar, ülkede yaşayan özellikle aracı olmayan çoğu kişinin ihtiyacını karşılasa da, trafik altyapısının yetersizliği, yolların karanlık ve çukurlu oluşu araç sürücülerini zor durumda bırakıyor” ifadelerini kullandı.

Coşkun, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’ya, “Alt yapımız bu tarz ulaşım araçlarına uygun mu? Yollarımız da bisiklet motosiklet ve bu tarz benzeri araçlara ait bir şerit var mı? Bundan 2 ay önce bu elektrikli araçlara trafikte kullanım yasağı getirilmişken bir anda nasıl oldu da yollarda caddeler de bunlara müsaade edildi? Yollarımızda bırakın şeridi, doğru düzgün asfalt yok iken herhangi bir kaza olduğunda, bir can kaybı olduğunda bunun vebali kimin boynunda olacak. Bunlar ile ilgili bir trafik kanunu var mı?” sorularını yöneltti.