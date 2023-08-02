MDP Girne İlçe Başkanı Özbay, hükümeti Kervansaray Plajı konusunda eleştirdi

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Girne İlçe Başkanı Kaan Özbay, hükümeti Kervansaray Halk Plajı’nı “peşkeş çekmeye çalıştığı” gerekçesiyle eleştirdi, Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul’a duruşundan dolayı destek belirtti.

MDP Girne İlçe Başkanı Kaan Özbay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Girne belediyesine ait Kervansaray Halk Plajı’nın Bakanlar Kurulu tarafından “peşkeş çekilmeye çalışıldığı” iddia edilerek, konunun Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul tarafından kamuoyuna taşınmasının ardından MDP’nin de araştırma yaptığı belirtildi.

MDP’nin halkın menfaatini gasp etmeye çalışanların karşısında, halkın menfaati için savaşanların ise yanında olduğu belirtilen açıklamada, “Bu konuda da Girne Belediyemizin yanında tüm gücümüz ile duracağımızın ve bu üç haramiler hükümetinin tam karşısında, halkımızın haklarının savunucusu olacağımızın bilinmesini isteriz” denildi.