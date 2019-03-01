Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) hayvan üreticilerine destek belirtti.

MDP’den yapılan açıklamada, “2,80 TL civarında olan süt maliyeti karşılığında üreticiye önerilen 2,20 TL’nin sektörü zora sokmaktan da öte, doğrudan bitirmeye yönelik bir girişim” olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada “Üretici bir yandan zamlar ve borçlar ile boğuşurken, diğer yandan ise ürününe maliyet fiyatını dahi bulamaz hale getirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Hayvan üreticileri sükunete davet edilerek, ülkede tek havaalanının kapısını kapatmak ve gelen turist ve yatırımcıya güvenilmez bir iç yapı görüntüsü vermenin devlet duruşuna zarar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, “Eylemin demokratik bir hak olduğunun altını çizerek, üreticilerin yolları kapatmayarak ve/veya vandalizm içeren tehditler savurmayarak yapacağı tüm eylemlere parti teşkilatlarımız ile katılım gerçekleştireceğimizi ve destek olacağımızı belirtmek isteriz” denildi.

Hükümet iradesinin diyaloğa açık olması ve en kısa sürede üreticiler ile asgari müştereklerde buluşulması temennisi dile getirildi.