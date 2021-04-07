MDP: “Sendika, âciz hükûmete geri adım attırdı”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Eğitim Komitesi, hükümetin 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması kararına rağmen öğretmenlerin okula gitmemesi kararı alan sendikayı ve bakanlığın buna karşı tutumunu eleştirdi.

MDP Eğitim Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Sendika, aciz hükümete geri adım attırdı” ifadesini kullanıldı.

Dünden itibaren 12. Sınıflarda da uzaktan (online) eğitime dönüş kararı alındığı savunulan açıklamada, söyle denildi:

“MDP olarak soruyoruz: Bu ülkeyi sendikalar mı yönetiyor? Bu hükûmetin, devletimizi bu derece aciz düşürmeye hakkı var mı? Gençlerimizin öğrenim haklarının gasp edilmesine, gençliklerinin hebâ edilmesine kim dur diyecek?”