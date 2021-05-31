MDP: "Yargıya operayon yapılmaya çalışılıyor"

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, bazı çevreler tarafından yargı ve hukuk sistemi üzerinde operasyon yapılmaya çalışıldığını savundu.

MDP Genel Başkanı Büsküvütçü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Üç gündür ülkemizin kamuoyunu meşgul eden Fetöcü terör örgütünün kullandığı taktiklere benzer bir şekilde,

isimlerini ve imzalarını gizleyerek kamuoyunu galeyana getirmek üzere isimsiz ve imzasız şekilde bildiriler hazırlanmıştır. Bildirilerde bazı kurum, kuruluşlar ve kişilerin açık isimleri belirtilerek iftiralar atılmıştır. Kirli işler içerisinde olduğu iddia edilen bir iş insanına yapılan operasyonu sulandırmak için kirli çalışmalar yapılmıştır.” Denildi.

Açıklamada, “Yargımızı ve hukuku zan ve töhmet altında bırakıp küçük düşürmeye çalışan Fetö vari imzasız mailler ve çeşitli sosyal medya mecraları kullanılarak yollanan yazılar hukuk sistemimiz üzerinde bir operasyon olduğunun kanıtıdır” ifadesi kullanıldı.

Büsküvütçü, “Başsavcılığımız ve polis genel müdürlüğümüz bu yönde soruşturma başlatmış mıdır? Hukuk sistemimiz üzerinde yapılmaya çalışılan operasyona kimler dahil olmuştur?” sorularını da yöneltti.

Büsküvütçü açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Şayet bu konu üzerinde herhangi bir soruşturma yoksa derhal başlatılmalı, eğer başlamış bir soruşturma varsa hızlı bir şekilde derinleştirilerek bitirilmeli ve Kıbrıs Türk toplumunu manipüle eden yargı sistemini dizayn etmeye çalışan kişileri derhal yargı karşısına çıkarmalıdır. Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti Kamuoyunu da yapılan algı operasyonlarına karşı uyanık olmaya davet ediyoruz”