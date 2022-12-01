MDP’den Arıklı’ya tepki

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı yerel seçimlere yönelik söylemlerinde “bölücülük” yaptığı gerekçesiyle eleştirerek, bundan vazgeçmeye çağırdı.

MDP Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Mert Coşkun tarafından yapılan yazılı açıklamada, birçok partinin proje üretmek yerine ideolojik söylemlerle oy alamaya çalıştığı kaydedildi.

Özellikle hükümette yer alan partilerin yaptığı açıklamalara tepki gösterilen açıklamada, “Slogan niteliğinde vatansever söylemlerde bulunarak yerel seçimleri ‘Milli Dava’ olarak görüyorlar” ifadelerine yer verildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bazı açıklamalarına işaret edilerek, Arıklı’nın “bölücülük” yapmakla suçlandığı açıklamada, “Yaptığınız bölücülükten en kısa sürede vazgeçin” denildi.

“Bizi Türkiye destekliyor, bizden olmayanı Avrupa Birliği, Amerika ve Rumlar destekliyor” şeklindeki söylemlere tepki gösterilen açıklamada, “böl, yönet” mantığından vazgeçilmesi istendi.

Açıklamada hükümet partilerinin tersi söylemlerle “bölücülük” yapan muhalefet partileri de bundan vazgeçmeye; seçmen ise hizmet edeceğine inandığı adaylara oy vermeye çağrıldı.