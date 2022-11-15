MDP’den kınama…

Milliyetçi Demokrasi Partisi Lefkoşa ilçe Başkanı İbrahim Dinlemez, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı. Dinlemez, partisi adına yayınladığı mesajda şunları kaydetti: “Malum terör örgütü PKK , PYD ,YPG nin haince yapmış oldukları bombalı saldırıda,
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet , yaralılarımıza
terör saldırısı, gerek KKTC’de gerek Türk dünyasında büyük bir üzüntü ve öfkeye neden olmuştur.
Asla unutulmamalıdır ki , Yüce Türk Milletine karşı yapılan hiçbir eylem ve saldırı ,karşılıksız kalmamış aksine misli ile cevabı kahraman ordumuz tarafından verilmiştir verilmeye devam edecektir.
Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak , bu hain saldırıyı ve teröre finansman olmuş timsah gözyaşları döken hainleri şiddetle kınıyoruz.”