MDP’den kınama…

Milliyetçi Demokrasi Partisi Lefkoşa ilçe Başkanı İbrahim Dinlemez, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı. Dinlemez, partisi adına yayınladığı mesajda şunları kaydetti: “Malum terör örgütü PKK , PYD ,YPG nin haince yapmış oldukları bombalı saldırıda,

hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet , yaralılarımıza

acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin kuruluşunun 39’uncu yıl dönümüne bir gün kala yapılan bu hain

terör saldırısı, gerek KKTC’de gerek Türk dünyasında büyük bir üzüntü ve öfkeye neden olmuştur.

Asla unutulmamalıdır ki , Yüce Türk Milletine karşı yapılan hiçbir eylem ve saldırı ,karşılıksız kalmamış aksine misli ile cevabı kahraman ordumuz tarafından verilmiştir verilmeye devam edecektir.

Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak , bu hain saldırıyı ve teröre finansman olmuş timsah gözyaşları döken hainleri şiddetle kınıyoruz.”